Демонтирующая мост через реку Тагил компания снесет аварийное ограждение на Заречной
Сегодня, 13:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле компания, занимающаяся сносом моста-долгостроя через реку Тагил, снесет и аварийное ограждение, расположенное на улице Заречная, 137. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте города.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документу, снос осуществляется в связи с аварийным состоянием ограждения. Это показало комиссионное обследование на основании обращения ООО «Девелон» об оказании благотворительной помощи. При этом на ООО «Девелон» накладываются обязанности застройщика.
МБУ «Тагилгражданпроект» должен проверить, полный ли комплект документов предоставлен по сносу аварийного объекта.
Кроме того, МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» примет участие в составе комиссии по приемке работ.
Ранее мэрия Нижнего Тагила решила снести недостроенный мост через реку Тагил, который находится на улице Папанина. Демонтаж также будет осуществлен компанией ООО «Девелон». Взамен она получит списанные конструкции моста.
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