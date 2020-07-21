Демонтирующая мост через реку Тагил компания снесет аварийное ограждение на Заречной

Согласно документу, снос осуществляется в связи с аварийным состоянием ограждения. Это показало комиссионное обследование на основании обращения ООО «Девелон» об оказании благотворительной помощи. При этом на ООО «Девелон» накладываются обязанности застройщика.

МБУ «Тагилгражданпроект» должен проверить, полный ли комплект документов предоставлен по сносу аварийного объекта.

Кроме того, МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» примет участие в составе комиссии по приемке работ.