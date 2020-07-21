Евгений Куйвашев прибыл в затопленные после ливня Нижние Серги

Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина на место также отправился глава Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев.

Потоп в Нижних Сергах произошел накануне вечером, когда из-за ливня реки вышли из берегов и затопили улицы города. На данный момент в муниципалитете введен режим ЧС, а также ситуацией заинтересовалась прокуратура.