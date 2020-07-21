Евгений Куйвашев прибыл в затопленные после ливня Нижние Серги
Сегодня, 18:05ОбществоФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл в Нижние Серги, где накануне после сильного ливня оказались затоплены более двух сотен домов, пишет E1.
Вместе с ним на место происшествия прибыл прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.
Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина на место также отправился глава Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев.
Потоп в Нижних Сергах произошел накануне вечером, когда из-за ливня реки вышли из берегов и затопили улицы города. На данный момент в муниципалитете введен режим ЧС, а также ситуацией заинтересовалась прокуратура.
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