Кушнарев покинул комитет промышленной политики Заксобрания Свердловской области
Сегодня, 15:04ОбществоФото: Официальный сайт Законодательного собрания Свердловской области
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Управляющий директор «Евраз НТМК» и «Евраз КГОК» Алексей Кушнарев ушел из комитета промышленной политики Законодательного собрания Свердловской области, пишет Znak.com.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вместо этого он пойдет работать в комитет по бюджету, финансам и налогам.
Спикер законотворческого органа Людмила Бабушкина сообщила, что Кушнарев лично заявил о желании покинуть комитета промышленной, инновационной политике и предпринимательству, обменявшись местами с депутатом от ЛДПР Михаилом Зубаревым из комитета по бюджету, который перейдет на место Кушнарева. Таким образом произойдет ротация депутатов, отмечает спикер.
Напомним, ранее стало известно об уходе Алексея Кушнарева с поста управляющего директора «Евраз НТМК» и «Евраз КГОК», с последующим упразднением данной должности.
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