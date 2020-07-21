Куйвашев попросил Путина наградить скончавшегося от COVID-19 хирурга посмертно
Сегодня, 12:26ОбществоФото: личная страница Юрия Мансурова в Facebook
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил президента РФ Владимира Путина наградить хирурга ОКБ № 1 Екатеринбурга Юрия Мансурова правительственной наградой посмертно. Об этом он заявил во время отчета перед Заксобранием.
Сюжеты: Коронавирус
Кроме того, губернатор подтвердил, что врач скончался вследствие заболевания коронавирусом.
Напомним хирург высшей категории Юрий Мансуров, работавший в ОКБ № 1, скончался в больнице № 40. По словам знакомых врача, у него был подтвержден коронавирус, а также тромбоэмболия. Он длительное время находился в тяжелом состоянии. Как рассказывала супруга хирурга, вскрытие показало, что у Мансурова «разрушились легкие».
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