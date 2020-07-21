Куйвашев рассказал о мерах по ликвидации паводка в Нижних Сергах

По словам главы региона, за сутки в Нижних Сергах выпало 120% месячной нормы осадков. Вода поднялась в реках, затопив дома, четыре моста и линии электропередач. Губернатор рассказал, что обошлось без человеческих жертв. Для размещения пострадавших организованы пункты временного содержания.

Куйвашев заявил, что все пострадавшие получат по пять тысяч рублей из муниципального бюджета и 10 тысяч рублей — из регионального. Также Минстрой рассчитает стоимость работ по восстановлению затопленных домов.