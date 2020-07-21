Нижний Тагил вышел на федеральный этап конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Два реализуемых в Нижнем Тагиле проекта прошли в федеральный этап всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», сообщает издание «Тагильский рабочий».
В областном этапе данного конкурса участвовали 27 муниципалитетов региона в таких направлениях как градостроительство, благоприятная среда и ЖКХ, а также — управление финансами.
В номинации, посвященной городской среде и ЖКХ, Нижний Тагил представила практика «Создание комплекса для организации досуга «Музейный квартал». Также Свердловскую область в этой номинации представит результат реконструкции набережной руки в Верхней Туре.
Отметим, что опыт Нижнего Тагила в «Организации работы по погашению просроченной задолженности, в том числе через контроль расчетов муниципальных учреждений с должниками и регламентацию сроков претензионно-исковой работы» будет участвовать в номинации, касающейся экономической сферы.
Напомним, ранее стало известно, что город на региональном уровне представит практику организации комплекса для досуга. В частности, представлен будет «Музейный квартал», в рамках которого был оформлен «сад скульптур» на территории около Нижнетагильского музея изобразительных искусств.