Нижний Тагил вышел на федеральный этап конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В областном этапе данного конкурса участвовали 27 муниципалитетов региона в таких направлениях как градостроительство, благоприятная среда и ЖКХ, а также — управление финансами.

В номинации, посвященной городской среде и ЖКХ, Нижний Тагил представила практика «Создание комплекса для организации досуга «Музейный квартал». Также Свердловскую область в этой номинации представит результат реконструкции набережной руки в Верхней Туре.

Отметим, что опыт Нижнего Тагила в «Организации работы по погашению просроченной задолженности, в том числе через контроль расчетов муниципальных учреждений с должниками и регламентацию сроков претензионно-исковой работы» будет участвовать в номинации, касающейся экономической сферы.