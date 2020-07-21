Общее число заболевших COVID-19 тагильчан приближается к отметке в тысячу человек

По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионе было выявлено 227 случая COVID-19, шестнадцать из которых — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 978 тагильчан.