«Пандемия неверия»: отец Сергий вновь выступил против COVID-19 и 5G
Отец Сергий вновь выступил с заявлением о том, что коронавируса не существует, и призвал «сбросить оковы домашнего ареста». Видео опубликовал Всеволод Могучев.
В новом ролике Сергий задает вопрос, почему было допущено закрытие храмов из-за коронавируса, заявив, что его не интересует существует инфекция или нет. Он призвал верующих «сбросить оковы добровольно-принудительного домашнего ареста» 1 августа.
Кроме того, клирик предложил начать протестовать против коронавируса и 5G, приведя в пример митинги в Хабаровском крае (при этом не пояснив, что несогласованные митинги незаконны).
Коронавирус — это ничтожный продукт человеческого безумия перед величием спасительной жертвы Иисуса Христа на кресте. Пандемия неверия. Знаю, что COVID-19 и любые микробы и болезнетворные бактерии, взаимодействующие с системой 5G, приведут человечество к смерти, говорит в ролике отец Сергий.
Напомним, что вчера суд признал Сергия виновным в разжигании ненависти и приговорил к штрафу в размере 18 тысяч рублей. Также его оштрафовали на 90 тысяч рублей за распространение в интернете заведомо недостоверной информации. Ранее он призывал не верить в коронавирус и проклинал тех, кто в пандемию закрывал храмы.