«Пандемия неверия»: отец Сергий вновь выступил против COVID-19 и 5G

В новом ролике Сергий задает вопрос, почему было допущено закрытие храмов из-за коронавируса, заявив, что его не интересует существует инфекция или нет. Он призвал верующих «сбросить оковы добровольно-принудительного домашнего ареста» 1 августа.

Кроме того, клирик предложил начать протестовать против коронавируса и 5G, приведя в пример митинги в Хабаровском крае (при этом не пояснив, что несогласованные митинги незаконны).

Коронавирус — это ничтожный продукт человеческого безумия перед величием спасительной жертвы Иисуса Христа на кресте. Пандемия неверия. Знаю, что COVID-19 и любые микробы и болезнетворные бактерии, взаимодействующие с системой 5G, приведут человечество к смерти, говорит в ролике отец Сергий.