Площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» увеличилась до 19 гектаров

На данный момент к тушению возгорания подключилась группа из Гринпис России, которая исследовала территорию с помощью дрона, сообщает «Уралинформбюро».

Отмечается, что воду для тушения пожара планируется доставлять из ближайшей реки Сосьва. Представители заповедника надеются, что 21 июля может стать переломным днем в ликвидации пожара.

Министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов в интервью «Уралинформбюро» отметил, что для борьбы с пожарами на севере региона из Красноярского края вернутся уральские десантники.