Площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» увеличилась до 19 гектаров
Сегодня, 10:34ОбществоФото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»
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Площадь лесного пожара в природном заповеднике «Денежкин камень» увеличилась до 19 гектаров, сообщили в пресс-службе учреждения.
Сюжеты: Экология
На данный момент к тушению возгорания подключилась группа из Гринпис России, которая исследовала территорию с помощью дрона, сообщает «Уралинформбюро».
Отмечается, что воду для тушения пожара планируется доставлять из ближайшей реки Сосьва. Представители заповедника надеются, что 21 июля может стать переломным днем в ликвидации пожара.
Министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов в интервью «Уралинформбюро» отметил, что для борьбы с пожарами на севере региона из Красноярского края вернутся уральские десантники.
По данным на 19 июля площадь пожара составляла 5,5 гектара, а днем ранее менее одного. Вероятной причиной возгорания называют попадание молнии в дерево.
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