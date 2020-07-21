Прокуратура проводит проверку в связи с потопом после ливня в Нижних Сергах

Вследствие сильных проливных дождей произошел выход из берегов рек Заставка и Серга, в результате чего было разрушено два частных дома, подтоплено — 63, четыре административных здания были подтоплены. Водой снесен один мост, еще два — частично повреждены, без электроснабжения остаются 17 многоквартирных и 2 083 частных домов.