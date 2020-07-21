Прокуратура проводит проверку в связи с потопом после ливня в Нижних Сергах
Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением десятков домов и размытием дорог в Нижних Сергах, сообщает пресс-служба ведомства.
Вследствие сильных проливных дождей произошел выход из берегов рек Заставка и Серга, в результате чего было разрушено два частных дома, подтоплено — 63, четыре административных здания были подтоплены. Водой снесен один мост, еще два — частично повреждены, без электроснабжения остаются 17 многоквартирных и 2 083 частных домов.
Глава Нижнесергинского городского поселения 20 июля 2020 года ввел режим чрезвычайной ситуации.
На данный момент к ликвидации привлечены 390 человек, 59 единиц техники, в том числе плавательные средства и беспилотники.
Прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного характера: будет дана оценка своевременности извещения граждан о сложных погодных явлениях.
Напомним, накануне в Нижних Сергах прошли сильнейшие дожди, результатом которого стали серьезные подтопления территории города.