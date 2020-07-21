Росздравнадзор нашел нарушения по лечению пациентов с COVID-19 в Свердловской области

Проверка прошла по поручению зампредседателя правительства Татьяны Голиковой с 16 июня по 13 июля. При проверке были обнаружены нарушения в организации медпомощи, диагностике и лечении пациентов с коронавирусом. Специалисты выявили нарушения в сроках проведения и предоставления результатов исследований на COVID-19, а также в регионе зафиксировали низкий охват исследований на выявление инфекции.

Комиссия обнаружила расхождения в цифрах по перепрофилированию коечного фонда. В некоторых больницах число занятых коек больше числа мест, ранее перепрофилированных. Также в некоторых медучреждениях недостаточно оборудования для лечения заболевших коронавирусом. В частности, не хватает аппаратов ИВЛ, прикроватных мониторов. Помимо этого, не хватает медперсонала. Кроме того, имеющийся в учреждениях запас защитных комбинезонов в половине медорганизаций региона составляет менее семи суток.