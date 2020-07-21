Советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заразился коронавирусом
Сегодня, 17:53ОбществоФото: Информационный портал Екатеринбурга
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У советника губернатора Свердловской области Вадима Дубичева подтвердили коронавирус, пишет E1.
Сюжеты: Коронавирус
Данную информацию изданию подтвердил сам политик.
Я сдал положительный тест. Чувствую себя нормально, все подробности потом, сказал Вадим Дубичев.
Напомним, ранее коронавирус был подтвержден у министра агропромышленного комплекса региона Дмитрия Дегтярева. Кроме того, провел время в самоизоляции и вице-губернатор Сергей Бидонько. Коронавирус также перенес депутат Госдумы Дмитрий Ионин.
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