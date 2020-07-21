Советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заразился коронавирусом

Я сдал положительный тест. Чувствую себя нормально, все подробности потом, сказал Вадим Дубичев.

Напомним, ранее коронавирус был подтвержден у министра агропромышленного комплекса региона Дмитрия Дегтярева. Кроме того, провел время в самоизоляции и вице-губернатор Сергей Бидонько. Коронавирус также перенес депутат Госдумы Дмитрий Ионин.