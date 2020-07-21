Свердловские власти рассказали о возможности открытия ТЦ
Сегодня, 20:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о возможности открытия торговых центров. По его словам, пока это сделать невозможно из-за безответственности свердловчан, пишет uralweb.
Сюжеты: Коронавирус
Креков отметил, что ТЦ – это места массового скопления людей. Он сказал, что открытие будет возможно, когда власти будут уверены в сознательности людей.
Давайте выйдем на улицу и посмотрим, какой процент людей у нас ходит в масках? Обратим на это внимание, сказал Креков.
Также вице-губернатор пояснил, что открытие летних веранд в кафе и ресторанах стало пробой перед возобновлением работы ТЦ. Однако не везде оно стало удачным из-за недобросовестных предпринимателей, не обеспечивших эпидемиологическую безопасность в заведениях.
Сегодня стало известно, что власти планируют снизить налог на имущество для ТЦ в течение 2020 года.
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