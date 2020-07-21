Свердловские власти рассказали о возможности открытия ТЦ

Креков отметил, что ТЦ – это места массового скопления людей. Он сказал, что открытие будет возможно, когда власти будут уверены в сознательности людей.

Давайте выйдем на улицу и посмотрим, какой процент людей у нас ходит в масках? Обратим на это внимание, сказал Креков.

Также вице-губернатор пояснил, что открытие летних веранд в кафе и ресторанах стало пробой перед возобновлением работы ТЦ. Однако не везде оно стало удачным из-за недобросовестных предпринимателей, не обеспечивших эпидемиологическую безопасность в заведениях.