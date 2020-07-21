Свердловский Минздрав пересчитает статистику смертности от коронавируса в регионе
Сегодня, 17:46ОбществоФото: pixabay.com
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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков заявил, что в регионе будет пересчитан показатель смертности от коронавируса из-за низких показателей. Об этом он сообщил на заседании Заксобрания области, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Он отметил, что развернув достаточное число коек с кислородом, в регионе наблюдается невысокий уровень летальности.
Хотя это вызывает сомнения, мы сейчас [проведем] проверку свою, будем пересчитывать. Но объективно у нас сегодня 205 умерших от COVID-19, [в тех случаях] где он был первым диагнозом, сказал Цветков.
Он предположил, что после того, как будет произведен перерасчет, количество скончавшихся может увеличиться почти в два раза, и тогда уровень летальности составит всего на 1,5% меньше, чем в Москве.
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