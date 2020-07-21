Свердловский Минздрав пересчитает статистику смертности от коронавируса в регионе

Он отметил, что развернув достаточное число коек с кислородом, в регионе наблюдается невысокий уровень летальности.

Хотя это вызывает сомнения, мы сейчас [проведем] проверку свою, будем пересчитывать. Но объективно у нас сегодня 205 умерших от COVID-19, [в тех случаях] где он был первым диагнозом, сказал Цветков.