Свердловскстат сообщил об увеличении средней заработной платы в Свердловской области
По данным Свердловскстата, средняя заработная плата в Свердловской области за май 2020 года составила 44 012 рублей.
По сравнению с прошлым годом зарплата поднялась на 5,5%. В то же время апрельские показатели роста фиксировали только 1,1%, что меньше 3,1%, ежегодного прироста потребительских цен.
В числе обладателей самых высоких зарплат находятся финансисты и страховщики, они получили в мае в среднем 75,6 тысяч рублей, рост их зарплат на май прошлого года составил 21,1%. Иная тенденция наблюдается у сотрудников гостиниц и общественного питания. Их заработная плата является самой низкой и в среднем составляет 21 тысячу рублей, и к маю 2019 года претерпела снижение на 12,1%.
Снижения заработной платы коснулись и других сфер, например, заплаты в промышленности снизились на 0,5% и добычи полезных ископаемых 0,1%. Также в сфере обрабатывающего производства зафиксировано снижение на 1,6%, в деятельности по операциям с недвижимостью — 2,7%, а также в сфере строительства - 0,8%.
По данным статистики, был зафиксирован рост заработных плат в нескольких областях. Так, например, работники образования получили прирост в 28,5% на май 2019 года. Также у работников занимающихся научными исследованиями и разработками прирост составил 11,8% и сферы здравоохранения и социальных услуг 18,4%.
На период с январь по апрель фиксировались следующие показатели зарплат сведловчан: 41,1 тысяча рублей, 40,9 тысяч рублей, 42,1 тысяча рублей, 41,1 тысяча рублей соответственно.