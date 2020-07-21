В Госдуме выступили за поправки «Единой России» о работе удаленно

«Эта тема получила особую важность на фоне пандемии коронавируса, вынудившей большое число компаний перевести своих сотрудников на удаленку. В результате всплыло на поверхность множество проблем, связанных с нарушением трудовых и социальных прав граждан. При этом переход на цифровой формат обладает явными плюсами, позволяющими бизнесу сократить издержки, а сотрудникам - более гибко регулировать собственное рабочее время», - сказал глава партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев.

Так, поправками вводится три вида удаленной работы - постоянная, временная и комбинированная. Под временной дистанционной занятостью предусматривается возможность работать «вне стационарного рабочего места, контролируемого компанией». Под комбинированной удаленной занятостью понимают чередование работы из офиса и из дома, пишет MKset.

Также поправками закрепляются права работников на удаленке находиться офлайн, то есть все задачи, которые они по поручению работодателей исполняют уже после завершения трудового дня, должны будут оплачиваться сверхурочно. Документ также устанавливает, что удаленный сотрудник и работодатель могут обмениваться документацией в любой форме, удобной для них обоих. В «Единой России» не один раз подчеркивали, что закон должен защитить права работников.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак говорил, что законы о труде имеют отношение к миллионам граждан, поэтому в партии решили организовать общественное обсуждение поправок к ТК во всех российских регионах. Оно было запущено в Челябинске с участием Андрея Турчака, руководителя Минтруда Антона Котякова, первого замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, а также членов профсоюзов и экспертов. В каждом регионе поправки к Трудовому кодексу поддержали. Всего из регионов получили 98 отзывов: 50 - от заксобраний, 48 - от органов исполнительной власти на местах, сообщает сайт ER.ru.

«Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов намерен создать рабочую группу. Она будет заниматься вопросами подготовки ко второму чтению закона об удаленной работе. Думаю, что благодаря общим усилиям у нас получится подготовить документ, который полноценно защитит права и интересы удаленных работников и компаний», - заявил Андрей Исаев.

Как полагают в «Единой России», законопроект в третьем, окончательном чтении будет принят на осенней сессии Госдумы, чтобы он начал действовать с 1 января следующего года.

Свердловские единороссы сформировали и направили на федеральный уровень перечень предложений к проекту изменений в Трудовой кодекс. Как отметила руководитель фракции “ЕР” в ЗС Свердловской области Елена Чечунова, по итогам обсуждения законопроекта в адрес депутатов поступило большое количество предложений к законопроекту.

«Есть общее понимание, что конкретизация дистанционной работы в Трудовом кодексе необходима. В законопроекте выделяется несколько видов удаленной работы: постоянная, временная и комбинированная. Работник и работодатель могут определить наиболее оптимальный формат работы и прописать это в трудовом договоре, - рассказала она. - У объединений работодателей, профсоюзов пока много вопросов по юридическому оформлению таких договоров, оформлению командировок удаленных работников, охране труда», - отметила она.