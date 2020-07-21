В Нижнем Тагиле стартует опрос по выбору места для стелы «Город трудовой доблести»
Жителям Нижнего Тагила предложили выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести». Соответствующий опрос разместят на официальном сайте города. Он продлится с 14.00 21 июля до 26 июля до 14.00.
В честь присвоения городу статуса почётного звания Российской Федерации, было принято решение об установке стелы, для этого на сайте Нижнего Тагила каждый житель города может поучаствовать в выборе места, где в будущем будет установлена сооружение. На нём планируют разместить герб муниципалитета и содержание указа Владимира Владимировича Путина от 2 июля 2020 года.
На выбор жителям было выставлено три предполагаемых места для размещения: пересечение улиц Заводская — Красногвардейская, круговое движение по проспектам Строителей — Мира и также площадь возле железнодорожного вокзала. Варианты, выбранные для установки, соответствуют всем заявленным требованиям и находятся в центральных частях муниципалитета, как отмечает Валерий Суров заместитель главы администрации города по социальной политике.
Подобное голосование будет проходить и по выбору места для размещения памятника, посвященного труженикам тыла, который будет состоять из постамента, фигур женщины, которая в своих руках держит щипцы для направления литых заготовок и ребёнка с металлической заготовкой снаряда. Композиция создана художников Александром Брусницким. Более сорока наименований оборонных предприятий будет размещено на постаменте, целью которого будет показать тагильчан, боровшихся за победу из тыла. На сайте предложены площадки в Ленинском районе для размещения постамента. Это сквер Пионерский и сквер Рабочей молодёжи. После голосования выбранную площадку переименуют в сквер Трудовой доблести.