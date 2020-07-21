В Нижнем Тагиле стартует опрос по выбору места для стелы «Город трудовой доблести»

В честь присвоения городу статуса почётного звания Российской Федерации, было принято решение об установке стелы, для этого на сайте Нижнего Тагила каждый житель города может поучаствовать в выборе места, где в будущем будет установлена сооружение. На нём планируют разместить герб муниципалитета и содержание указа Владимира Владимировича Путина от 2 июля 2020 года.

На выбор жителям было выставлено три предполагаемых места для размещения: пересечение улиц Заводская — Красногвардейская, круговое движение по проспектам Строителей — Мира и также площадь возле железнодорожного вокзала. Варианты, выбранные для установки, соответствуют всем заявленным требованиям и находятся в центральных частях муниципалитета, как отмечает Валерий Суров заместитель главы администрации города по социальной политике.