В Нижнем Тагиле в Парке победы начали выкладывать плитку на дорожках и главной аллее

Отмечается, что две минувшие недели аномально жаркой погоды не оказали отрицательного эффекта на процесс реконструкции общественной территории.

Бригады подрядной организации работают без выходных, поэтому отставаний от графика проведения работ нет.

На данный момент рабочие кладут тротуарную плитку на дорожки и главную аллею. Также очертания приобретает будущая детская площадка, и готовы фундаменты под беседки, собраны каркасы навесов.

Протоптанные «народные» тропы через рощу будут сохранены и замульчированы. Около памятника пограничниками на площадке укладывается плитка, где появится место проведения торжественных мероприятий.