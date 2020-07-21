В Нижнем Тагиле в Парке победы начали выкладывать плитку на дорожках и главной аллее
На территории муниципалитета в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается реконструкция Парка Победы в Тагилстроевском районе, сообщает издание «Тагильский рабочий».
Отмечается, что две минувшие недели аномально жаркой погоды не оказали отрицательного эффекта на процесс реконструкции общественной территории.
Бригады подрядной организации работают без выходных, поэтому отставаний от графика проведения работ нет.
На данный момент рабочие кладут тротуарную плитку на дорожки и главную аллею. Также очертания приобретает будущая детская площадка, и готовы фундаменты под беседки, собраны каркасы навесов.
Протоптанные «народные» тропы через рощу будут сохранены и замульчированы. Около памятника пограничниками на площадке укладывается плитка, где появится место проведения торжественных мероприятий.
Напомним, в рамках проекта «Жилье и городская среда» в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила помимо данного проекта, обустраивается парк в микрорайоне Муринские пруды.