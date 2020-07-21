В обновление энергосетей Нижнего Тагила планируется вложить 16,1 миллиона рублей

До конца 2020 года специалисты предприятия обновят около пяти километров линий электропередачи.

На данный момент реконструируется воздушная линия электропередачи в поселке Черноисточинск.

Кроме того, будут обновлены семьсот метров линии мощностью шесть киловатт, проходящей по территории Нижнетагильского металлургического комбината. Более километра ЛЭП обновится в частном секторе района Рудника имени III интернационала, также более километра распределительных сетей в Нижнем Тагиле.