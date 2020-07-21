В обновление энергосетей Нижнего Тагила планируется вложить 16,1 миллиона рублей
В текущем году предприятие АО «Облкоммунэнерго» в рамках инвестиционной программы реконструирует несколько объектов электросетевого хозяйства в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе, сообщает пресс-служба ресурсной организации.
До конца 2020 года специалисты предприятия обновят около пяти километров линий электропередачи.
На данный момент реконструируется воздушная линия электропередачи в поселке Черноисточинск.
Кроме того, будут обновлены семьсот метров линии мощностью шесть киловатт, проходящей по территории Нижнетагильского металлургического комбината. Более километра ЛЭП обновится в частном секторе района Рудника имени III интернационала, также более километра распределительных сетей в Нижнем Тагиле.
Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Нижнего Тагила планируется модернизировать семь трансформаторных подстанций. Всего же по инвестиционной программе предприятия в техническое перевооружение городского энергетического комплекса будет вложено 16,1 миллионов рублей.