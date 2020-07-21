В Свердловском городе из-за ливня затопило более двухсот жилых домов

Руководит спасательной операцией в зоне подтопления начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор Виктор Теряев.

По предварительной информации, в городе затопило 231 жилой дом, в которых в общей сложности проживают 550 человек.

Отмечается, что из зоны подтопления спасатели эвакуировали семерых местных жителей, пятеро из которых расположились в местах временного пребывания. Остальные самостоятельно покинули подтопленные дома. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Спасатели при помощи инженерной техники ведут работы по очистке русла реки от мусора, принесенного бурным течением паводковых вод.