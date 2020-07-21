В Свердловском городе из-за ливня затопило более двухсот жилых домов
Сегодня, 08:58ОбществоФото: E1.ru
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Группировка сил и средств в количестве 255 человек, 52 единиц техники, 19 плавсредств задействована в ликвидации последствий подтопления в Нижних Серьгах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области
Руководит спасательной операцией в зоне подтопления начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор Виктор Теряев.
По предварительной информации, в городе затопило 231 жилой дом, в которых в общей сложности проживают 550 человек.
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Отмечается, что из зоны подтопления спасатели эвакуировали семерых местных жителей, пятеро из которых расположились в местах временного пребывания. Остальные самостоятельно покинули подтопленные дома. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Спасатели при помощи инженерной техники ведут работы по очистке русла реки от мусора, принесенного бурным течением паводковых вод.
Напомним, ранее после сильного ливня в Нижних Серьгах затопило улицы.
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