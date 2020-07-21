В Свердловской области больше двухсот пациентов скончались от коронавируса
Сегодня, 13:13ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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За прошедшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано десять летальных случаев от коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности новая коронавирусная инфекция стала причиной гибели 205 свердловчан.
Напомним, что всего по региону за сутки было зарегистрировано 227 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в области насчитывается 18 250 случаев заражения.
Отметим, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 27 июля.
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