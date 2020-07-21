В Свердловской области будет создана рабочая группа по изменению Устава региона
Сегодня, 12:16ОбществоФото: Официальный сайт Законодательного собрания Свердловской области
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В Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева будет создана рабочая группа по изменению Устава региона. Об этом он сообщил в ходе обращение к депутатам Заксобрания области.
Куйвашев предложил спикеру регионального парламента Людмиле Бабушкиной стать сопредседателем рабочей группы. В нее же войдут и другие представители заксобрания.
Губернатор подчеркивает необходимость всестороннего широкого общественного обсуждения.
Ранее сообщалось о том, что председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников станет консультировать подготовку обновленного Устава Свердловской области.
Напомним, первого июля на голосовании россияне одобрили внесение изменений в Конституцию России, в следствие чего законодательство региона требуется привести в соответствие с обновленным текстом Основного закона.
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