В Свердловской области будет создана рабочая группа по изменению Устава региона

Куйвашев предложил спикеру регионального парламента Людмиле Бабушкиной стать сопредседателем рабочей группы. В нее же войдут и другие представители заксобрания.

Губернатор подчеркивает необходимость всестороннего широкого общественного обсуждения.

Ранее сообщалось о том, что председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников станет консультировать подготовку обновленного Устава Свердловской области.