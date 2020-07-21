В Свердловской области число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 227 человек

Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 18 250 случаев COVID-19.

Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 128 новых случаев заражения.

По данным оперативного штаба, на 21 июля, свердловские медики вылечили 12 496 пациентов, 404 из которых — за последние сутки.