В Свердловской области число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 227 человек
Сегодня, 13:04ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 227 новых случая инфицирования COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 18 250 случаев COVID-19.
Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 128 новых случаев заражения.
По данным оперативного штаба, на 21 июля, свердловские медики вылечили 12 496 пациентов, 404 из которых — за последние сутки.
На данный момент в стационарах находятся 849 пациентов. 184 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 155 человек в реанимации, в том числе 70 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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