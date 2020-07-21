В Свердловской области количество зараженных COVID-19 медиков достигло тысячи человек
В регионе число зараженных новым коронавирусом медработников достигло тысячи человек, пишет URA.RU со ссылкой на председателя профсоюза медицинских работников Сергея Угринова.
По данным уральского полпредства, еще на первое июля показатель составлял 390 человек. Сейчас же количество зараженных медиков достигло одной тысячи, что по мнению Угринова, является высоким показателем при общей заболеваемости в 18 тысяч.
При этом, право на получение страховой выплаты имеет только около одной трети медиков, поскольку доказать факт заражения коронавирусом именно от пациента является очень сложным. Иными словами, если медик инфицировался от коллеги, то на выплаты претендовать не может.
Более того, сложно также доказать факт заражения медиком COVID-19 от пациента, если на момент обнаружения вируса у медика, он не был подтвержден у больного. Также Угринов сообщил, что права на получения страховой выплаты больше не имеют права санитары, поскольку из младшего медицинского персонала их перевели в разряд немедицинского персонала.
Напомним, в случае заражения медика новой коронавирусной инфекцией, он имеет право выплаты ему единовременно 68,8 тысячи рублей. Если заболевший приобрел инвалидность I группы, страховая выплата превысит 2 млн рублей, II группы — 1,37 млн рублей, III группы — 688 тысяч рублей. В случае смерти работника от вируса, его семья может претендовать на получение 2,7 миллионов рублей.