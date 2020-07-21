Владимир Путин отправил главу МЧС Евгения Зиничева в подтопленные Нижние Серги
Сегодня, 15:52ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
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Президент Владимир Путин отправил главу Министерства чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева в подтопленные Нижние Серги, сообщают «РИА-Новости».
Евгений Зиничев по поручению президента отправится в Нижние Серги, однако пока неизвестно точное время его прибытия.
Отметим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также направится в подтопленный город.
Напомним, что все произошло в Нижних Сергах накануне вечером, когда из-за сильных дождей переполненные реки затопили улицы города. Сейчас в муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации.
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