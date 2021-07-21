Число нарушений прав ЛГБТ в Свердловской области сократилось в 1,5 раза

Число нарушений прав ЛГБТ в Свердловской области сократилось в 1,5 раза
Число нарушений прав ЛГБТ в Свердловской области сократилось в 1,5 раза
Сегодня, 17:33ОбществоФото: 1MI
В 1,5 раза меньше случаев нарушений прав ЛГБТ в Свердловской области зафиксировано за 2020 год. В 2019 году число нарушений составило более 230. Об этом заявили в ресурсном центре для ЛГБТ в Екатеринбурге (организация признана иноагентом).

Координаторы считают, что снижение числа нарушений связано с тем, что поменялась методика их подсчета, а также пандемией коронавируса.

Согласно отчетности, наиболее распространены такие виды психологического насилия, как оскорбления, буллинг или травля, угрозы жизни и здоровью и физическое насилие.

Кроме того, дискриминация представителей ЛГБТ происходила посредством публичного размещения ссылок на страницы в социальных сетях, куда отправлялись сообщения негативного характера.

Число случае физического насилия не изменилось. Их количество составляет порядка 10% от общего числа обратившихся за помощью. Однако зафиксированы случаи, когда на представителей ЛГБТ нападали в общественных местах за их внешний вид.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека обязал Россию узаконить однополые браки. Это произошло после жалобы влюбленных, которым не разрешили узаконить отношения.

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