Число нарушений прав ЛГБТ в Свердловской области сократилось в 1,5 раза

Координаторы считают, что снижение числа нарушений связано с тем, что поменялась методика их подсчета, а также пандемией коронавируса.
Согласно отчетности, наиболее распространены такие виды психологического насилия, как оскорбления, буллинг или травля, угрозы жизни и здоровью и физическое насилие.
Кроме того, дискриминация представителей ЛГБТ происходила посредством публичного размещения ссылок на страницы в социальных сетях, куда отправлялись сообщения негативного характера.
Число случае физического насилия не изменилось. Их количество составляет порядка 10% от общего числа обратившихся за помощью. Однако зафиксированы случаи, когда на представителей ЛГБТ нападали в общественных местах за их внешний вид.
Напомним, ранее Европейский суд по правам человека обязал Россию узаконить однополые браки. Это произошло после жалобы влюбленных, которым не разрешили узаконить отношения.