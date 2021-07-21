Имущество на 1 млрд арестовано у семьи самого богатого свердловского депутата Госдумы

Также арест был наложен на имущество отца мужчины Игоря Ковпака, который является создателем сети магазинов «Кировский», его бывшей жены Вероники Ковпак и ООО «Прометей», ООО «Продукт-Ленд», ООО «ОЖК», ООО «Лев». В общей сложности сумма ареста превышает один миллиард рублей, пишет Znak.
Была арестована вся недвижимость парламентария, машины, объекты интеллектуальной собственности, доли в уставных капиталах обществ, акции, указано в карточке компании на портале «Федресурс». Отмечается, что арест был наложен по заявлению, которое подготовил исполняющий обязанности конкурсного управляющего «Продовольственной компании» Константин Марков. Он хочет привлечь депутата к субсидиарной ответственности.
На данный момент ООО «Продовольственная компания» находится на стадии банкротства. Константин Марков считает, что во время финансового кризиса фирмы Ковпаков на счета других компаний «Бест» выводили средства из «Продовольственной компании». Данные действия и повлекли банкротство юридического лица. По словам Маркова, свыше 600 миллионов рублей было выведено из фирмы.
Напомним, общий доход Льва Ковпакова за 2020 год составил 36 миллионов рублей. В предоставленном отчете указано, что он имеет в собственности земельный участок в 4,2 тысячи квадратных метров, два дома и две квартиры.