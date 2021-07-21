Изнасилование 12-летней и зараженный ВИЧ пенсионер. Итоги дня в Свердловской области

12-летнюю девочку изнасиловал житель Невьянска около старого бомбоубежища вечером 20 июля. Она гуляла в компании друзей, которые разбежались, когда мужчина начал проявлять к ней интерес. Пострадавшая обратилась за помощью к незнакомой женщине и попросила проводить ее до центра города. Подозреваемого с татуировками на теле всю ночь искала полиция, в итоге он был задержан.
Низко пролетевший над крышами домов недалеко от аэропорта Кольцово самолет напугал жителей. Одна из очевидец сообщила, что было ощущение, будто воздушное судно не могло набрать высоту. Однако в аэропорту отметили, что всё работает в штатном режиме, пролетавший самолет был грузовым.
В ближайшее время в Свердловской области не планируется вводить обязательную вакцинацию для работников транспорта, торговли и сферы услуг. Замгубернатора региона Павел Креков пояснил, что сейчас уже привито уже около 40-45% сотрудников многих ТЦ. По его словам, система QR-кодов уже разработана, но пока их вводить не требуется.
Екатеринбурженка обвинила врачей в заражении своего мужа ВИЧ, коронавирусом и гепатитом С. Мужчина лежал на плановой операции в апреле 2020 года. Потом выяснилось, что он заболел COVID-19 и его перевели в другой стационар. Однако у 68-летнего пенсионера сохранялись температура и слабость, и он лег на лечение в госпиталь МВД. Там ему сообщили о положительном результате анализов на ВИЧ и гепатит С. По данному факту в июле 2021 года в ЦГКБ № 1 началась проверка центра СПИДа и Минздрава.