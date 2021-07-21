Изнасилование 12-летней и зараженный ВИЧ пенсионер. Итоги дня в Свердловской области

Екатеринбурженка обвинила врачей в заражении своего мужа ВИЧ, коронавирусом и гепатитом С. Мужчина лежал на плановой операции в апреле 2020 года. Потом выяснилось, что он заболел COVID-19 и его перевели в другой стационар. Однако у 68-летнего пенсионера сохранялись температура и слабость, и он лег на лечение в госпиталь МВД. Там ему сообщили о положительном результате анализов на ВИЧ и гепатит С. По данному факту в июле 2021 года в ЦГКБ № 1 началась проверка центра СПИДа и Минздрава.