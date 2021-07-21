Компания «Сибстекло» реализовала инвестпроект на 1.5 млрд рублей

По сообщению издания nsk.dk.ru, «Сибстекло» входит в состав РАТМ Холдинга. Недавно компания установила новую стекловаренную печь, производительность которой составляет 850 миллионов единиц тары из стекла в год. При этом уже сейчас оборудование вышло на плановые показатели.
Виктор Осипов, глава Национального объединенного совета предприятий стекольной промышленности «СтеклоСоюз», заявил, что компания «Сибстекло» является одним из самых крупных игроков в своем сегменте рынка. Только за прошлый год производственные комплексы предприятия выпустили более 643 миллионов изделий из стекла. Это на 8 процентов превышает показатели 2019 года.
При этом отмечается, что новая печь снижает на двадцать пять процентов энергорасход и выброс в атмосферу диоксида углерода. Кроме этого, ее возможности позволяют одновременно производить разные виды стеклотары — на данный момент подобное оборудование есть только у нескольких предприятий России.
Глава компании «Сибстекло» Антон Мор отметил, что основной категорией потребителей являются пивоваренные заводы — для них завод производит семьдесят процентов своей продукции.
«Бутылка должна быть идеальной — с хорошей геометрией, равномерной толщиной стенок, с высокой механической прочностью», — отметил Мор.
Также он добавил, что использование технологии NNPB (узкогорлое прессовыдувание) позволило уменьшить удельный вес стеклянной тары. Это в свою очередь позволяет сдерживать стоимость стеклоизделий данного типа, а также открывает пути для поиска альтернативных источников сырья.
В ближайшем будущем компания планирует запустить новый технологический комплекс по обработке отходов стекла. Его производительность будет составлять четырнадцать тонн сырья в час и это даст возможность повысить качество расплава сырья, а также снизить негативное воздействие на экологию.
Эдуард Таран, президент РАТМ Холдинга, подчеркнул, что добиться повышения качества стеклоизделий позволила программа технического перевооружения. На данный момент инициативы «Сибстекла» поддерживают кредитно-финансовые организации и институты развития, что оказывает положительное влияние на результаты работы предприятия. Он добавил, что по сравнению с 2018 годом производительность стекольных комплексов выросла в 1,7 раза. При этом налоговые отчисления по сравнению с аналогичным периодом выросли в два с половиной раза.