Компания «Сибстекло» реализовала инвестпроект на 1.5 млрд рублей

Эдуард Таран, президент РАТМ Холдинга, подчеркнул, что добиться повышения качества стеклоизделий позволила программа технического перевооружения. На данный момент инициативы «Сибстекла» поддерживают кредитно-финансовые организации и институты развития, что оказывает положительное влияние на результаты работы предприятия. Он добавил, что по сравнению с 2018 годом производительность стекольных комплексов выросла в 1,7 раза. При этом налоговые отчисления по сравнению с аналогичным периодом выросли в два с половиной раза.