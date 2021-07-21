Никак не наказан: тагильский подросток отделался беседой за описанную им дверь

Тагильский подросток отделался беседой за описанную им дверь

Подросток, который помочился на здание общества инвалидов в Нижнем Тагиле, не понес никакого наказания кроме профилактической беседы с правоохранителями. Он до сих пор не извинился перед общественной организацией, работающей с инвалидами. Председатель ожидает, что нарушитель все-таки придет и помоет крыльцо.

Подросток, который помочился на дверь, еще не достиг возраста 14 лет, поэтому никаких штрафов ему выписано не было. С ним были проведены профилактические беседы, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Мы договорились, что его мама придет и помоет крыльцо, отметили в ведомстве. Однако прошло уже два месяца, но к председателю общества инвалидов Игорю Постоногову мама подростка так и не пришла. О том, что женщина должна была помыть крыльцо, он узнал только от журналиста редакции. Я и о том, что хулиганов нашли, узнал только из публикации. Несмотря на то, что я заявитель, никто из полиции мне ничего не сообщал. После поданного заявления, приходила инспектор ПДН, посмотрела запись с камеры видеонаблюдения и сказала, что скорее всего знает, кто это. Всё, больше от них никаких новостей и сообщений не было, рассказал редакции TagilCity.ru председатель общества инвалидов Игорь Постоногов. Он отметил, что он не согласен с тем, чтобы приходила мама, а хочет, чтобы извинился и помыл крыльцо именно тот, кто «нагадил». Мне не надо маму, я ее даже не пущу. Она может быть и неплохой человек, но ее сын — плохой. Пусть приходит и моет, чтобы друзья его увидели. Я еще и в интернет это выложу. Он должен запомнить на всю жизнь, что гадить нельзя, пояснил тагильский общественник. Напомним, 13 мая в Нижнем Тагиле подростки устроили беспорядок у здания общества инвалидов на Ленинградском проспекте, 38. Один из них помочился прямо на входную дверь и крыльцо, а затем парни толпой избили прохожего руками и ногами. После заявления в полицию личность помочившегося подростка была установлена. Им оказался 13-летний учащийся одной из школ в Дзержинском районе, который состоит на учете в ПДН. Подростки помочились на дверь общества инвалидов и избили прохожего в Нижнем Тагиле

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