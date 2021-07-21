Свердловские власти заплат за освещение деятельности по ТВ 59 млн рублей

Электронный аукцион на «Оказание услуг по осуществлению телевизионного вещания в соответствии с перечнем тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности органов государственной власти Свердловской области и социально значимым вопросам» размещен на сайте гозакупок.
Начальная цена контракта — 59,3 миллиона рублей. Заказчиком выступает департамент информационной политики Свердловской области.
Согласно документации, контракт предусматривает следующие тематики:
Вещание должно осуществляться на общероссийском обязательном общедоступном телеканале или обязательном общедоступном телеканале Свердловской области, выбранном решением Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.
Характер подачи материалов предусматривается как в форме студийных новостных, культурно-просветительских или аналитических программ, так и с выездными съемками.