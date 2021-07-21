Свердловские власти заплат за освещение деятельности по ТВ 59 млн рублей

Оказание услуг по осуществлению телевизионного вещания по вопросам деятельности органов государственной власти Свердловской области и социально значимым вопросам обойдется бюджету в 59 миллионов рублей.

Электронный аукцион на «Оказание услуг по осуществлению телевизионного вещания в соответствии с перечнем тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности органов государственной власти Свердловской области и социально значимым вопросам» размещен на сайте гозакупок. Начальная цена контракта — 59,3 миллиона рублей. Заказчиком выступает департамент информационной политики Свердловской области. Согласно документации, контракт предусматривает следующие тематики: Освещение социально значимых событий в Свердловской области, в том числе событий в сфере экономики, предпринимательства, здравоохранения, образования, культуры и спорта (объем вещания — 4 085 минут);

Аналитический обзор наиболее социально значимых событий в Свердловской области с привлечением специалистов и экспертов (2800 минут);

Освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и их должностных лиц (800 минут);

Повышение правовой культуры населения Свердловской области, информационно-разъяснительная деятельность в части реализации гражданами их конституционных прав (800 минут). Вещание должно осуществляться на общероссийском обязательном общедоступном телеканале или обязательном общедоступном телеканале Свердловской области, выбранном решением Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. Характер подачи материалов предусматривается как в форме студийных новостных, культурно-просветительских или аналитических программ, так и с выездными съемками.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter