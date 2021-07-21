Тагильские воспитатель и педагог получат по 200 тысяч от губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присудил премии трём учителям и трём воспитателям, которые приняли участие в конкурсе «Учитель года России» и «Воспитатель года России». В число стипендиатов вошли два тагильских педагога.
Денежную премию учителя и воспитатели получат в этом году впервые, а с 2021 года они будут присуждаться ежегодно. Свой «приз» работники образования получат до 1 октября 2021 года.
В этом году приз в 300 тысяч рублей получит учитель начальных классов из Артей – Мария Андреевна и воспитатель из Ревды – Анастасия Жучкова. Именно они стали победителями региональных этапов Всероссийских конкурсов.
По сто тысяч получат: учитель английского из Полевского Наталья Созонова и воспитатель из Новоуральска – Татьяна Стулова.
Документ о присуждении премий опубликован на свердловском интернет-портале правовой информации.