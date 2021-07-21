Тагильский педагог рассказала о присужденной премии в конкурсе «Учитель года России»

Учитель ИЗО из школы № 32 Нижнего Тагила Ольга Семенова рассказала редакции TagilCity.ru о присужденной премии в 200 тысяч рублей за второе место в региональном этапе конкурса «Учитель года России». Она отметила, что для достигнутого результата пришлось много работать.

Когда Ольга Семенова решила участвовать в конкурсе, то не думала про материальную сторону, в положениях не были прописаны суммы за призовые места. Я даже сумму не знала, потому что участвовала не ради премии, а ради профессионального роста. Мне был интересен сам процесс и участие в конкурсе. Я хотела показать возможности самореализации, расширить свои компетенции. Пришлось очень много поработать, рассказала в беседе с редакцией TagilCity.ru тагильский педагог. Такие конкурсы, как «Учитель года России» очень важны как имиджевые мероприятия, считает тагильчанка. Они помогают повысить статус профессии в обществе и привлечь молодых специалистов. Если молодые педагоги будут видеть возможности роста внутри профессии, то они будут приходить работать. Сейчас существует большая нехватка учителей, пояснила Ольга Семенова. Также она рассказала, что премии можно использовать и тратить на свое усмотрение, так как это своего рода бонус за профессионализм педагогов. У меня, например достаточно старый ноутбук, я планирую приобрести новый. Конечно, в основном я буду использовать его для работы, добавила собеседница. Ольга отметила, что в разных муниципалитетах и регионах по разному привлекают специалистов для участия в конкурсах. Где-то поощряют за победу и автомобилями, и квартирами. За победу на муниципальном этапе тоже будет поощрение, но пока неизвестно какое. За время развития конкурса когда-то дарили бытовую технику, бывало сертификаты. В этом году не знаю, что будет, рассказала тагильчанка. В ближайших планах у Ольги Семеновой — поездка на съезд Всероссийского экспертного педагогического совета в Москву в октябре, так как она является его членом. Напомним, в очный финал регионального конкурса «Учитель года России» в 2021 году прошли семь педагогов из Свердловской области, в том числе и тагильчанка Ольга Семенова. Она стала призером и заняла второе место. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 19 июля подписал указ о присуждении премий за победу в региональном этапе. Также 200 тысяч рублей за второе место в конкурсе «Воспитатель года России» получит музыкальный руководитель детсада «Детство» из Нижнего Тагила Наталья Агинских. Призером конкурса «Учитель года России» стала тагильский педагог Ольга Семенова

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