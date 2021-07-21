«Тающий ледник» появился на кампусе Уральского института управления в Екатеринбурге

Этот кампус стал одной из площадок «Стенограффии» — международного фестиваля уличного искусства. Он проводится в Екатеринбурге каждый год в первые выходные июля.
«Тающий ледник» на протяжении пяти дней создавала команда российских и итальянских уличных художников, пишет Е1.
Автором изображения является Roberto Ciredz. В своих работах он стремится обратить внимание людей на природные катастрофы. В данном случае он изобразил таяние антарктических ледников, которое началось из-за глобального потепления.