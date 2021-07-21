«Тающий ледник» появился на кампусе Уральского института управления в Екатеринбурге

«Тающий ледник» появился на кампусе Уральского института управления в Екатеринбурге
«Тающий ледник» появился на кампусе Уральского института управления в Екатеринбурге
Сегодня, 16:04ОбществоФото: Е1
На торцевой стене общежития Уральского института управления в Екатеринбурге на улице 8 марта появилось изображение в виде тающего ледника.

Этот кампус стал одной из площадок «Стенограффии» — международного фестиваля уличного искусства. Он проводится в Екатеринбурге каждый год в первые выходные июля.

«Тающий ледник» на протяжении пяти дней создавала команда российских и итальянских уличных художников, пишет Е1.

Фото:Е1

Автором изображения является Roberto Ciredz. В своих работах он стремится обратить внимание людей на природные катастрофы. В данном случае он изобразил таяние антарктических ледников, которое началось из-за глобального потепления.

Сюжеты:
Екатеринбург
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