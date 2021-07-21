В «Квадре» рассказали о замене изношенных труб на трех улицах Смоленска

В «Квадре» рассказали о замене изношенных труб на трех улицах Смоленска
В «Квадре» рассказали о замене изношенных труб на трех улицах Смоленска
Сегодня, 15:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В Смоленске направили 70 миллионов рублей на замену 1,5 километра труб на трех участках.

Работы проводила компания "Квадра" и уже завершила их на двух участках. Еще на одном осталось смонтировать 50 метров труб, пишет mk-smolensk.ru.

Главный инженер Алексей Монс сообщил, что работы проходят без выходных и используются все нужные ресурсы и силы. Это позволит возобновить подачу горячей воды в части домов в указанные сроки. Остальные объекты должны подключить 26 июля.

Добавим, что работы проходят на Гагарина, Ново-Киевской и Нормандии-Неман. В целом на подготовку к отопительному сезону потребуется 460 миллионов рублей.

В рамках летней ремонтной кампании заменят 4,7 километра теплосетей. Вместе с этим рабочие проведут ремонт оборудования.

Компания уже не первый год проводит замену изношенных трубопроводов. За последние пять лет поменяли участки общей длиной 34 километра.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы