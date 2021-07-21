В «Квадре» рассказали о замене изношенных труб на трех улицах Смоленска

Работы проводила компания "Квадра" и уже завершила их на двух участках. Еще на одном осталось смонтировать 50 метров труб, пишет mk-smolensk.ru.
Главный инженер Алексей Монс сообщил, что работы проходят без выходных и используются все нужные ресурсы и силы. Это позволит возобновить подачу горячей воды в части домов в указанные сроки. Остальные объекты должны подключить 26 июля.
Добавим, что работы проходят на Гагарина, Ново-Киевской и Нормандии-Неман. В целом на подготовку к отопительному сезону потребуется 460 миллионов рублей.
В рамках летней ремонтной кампании заменят 4,7 километра теплосетей. Вместе с этим рабочие проведут ремонт оборудования.
Компания уже не первый год проводит замену изношенных трубопроводов. За последние пять лет поменяли участки общей длиной 34 километра.