Вынесший труп жены в чемодане в лес свердловчанин проведет 7 лет в тюрьме

Вынесший труп жены в чемодане в лес свердловчанин проведет 7 лет в тюрьме
Вынесший труп жены в чемодане в лес свердловчанин проведет 7 лет в тюрьме
Сегодня, 17:57ОбществоФото: страница Елены Стариковой в "Одноклассниках"
Вступил в силу приговор за убийство супруги жителю Ревды, который вынес ее тело в чемодане в лес, а затем сообщил о пропаже в полицию.

Свердловчанин убил 36-летнюю жену, спрятал ее тело в лесу, а затем разыскивал ее вместе с полицией и волонтерами поисковых отрядов. Елена Старикова пропала в Ревде в конце марта 2021 года. Оказалось, что в ходе ссоры из-за ревности мужчина нанес супруге около 25 ударов, от которых она скончалась. Задержали подозреваемого 8 апреля.

Муж пропавшей полностью признал свою вину в суде. Он раскаялся и извинился перед родственниками, а также компенсировал расходы на погребение и моральный ущерб.

Он активно сотрудничал со следствием и сам показал, где спрятал тело.

39-летний Андрей Стариков, забивший жену до смерти, осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Убийство) на 7 лет колонии строго режима. Приговор вступил в силу.

Напомним, обвиняемому в убийстве жены-блогера Кристины Журавлевой из Екатеринбурга грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчина задушил супругу, а потом вывез ее тело в лес.

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