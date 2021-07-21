За взимание незаконной платы с грузоперевозчиков задержан глава ГИБДД Ставрополья

Взятки для водителей большегрузов, действительно, существуют. На территории Ставропольского края они составляют в среднем 5 тысяч рублей, а для ИП, на которые мы работаем, от 15 до 20 тысяч рублей за каждую машину, рассказал о системе взяток на постах ГИБДД изданию один из водителей.