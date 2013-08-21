«Акция выходного дня»: в Пенсионном фонде теперь ведут приём и в конце недели
21 августа 2013, 16:15ОбществоCorey
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Получить консультацию по пенсии можно будет и в выходные дни, сообщает Управление Пенсионного фонда Российской Федерации.
В рамках празднования Дня пенсионера Свердловской области Управление Пенсионного фонда в городе Нижнем Тагиле организует прием посетителей в выходные дни. Получить консультацию по вопросам назначения, перерасчета или доставки пенсии сможет любой желающий с 24 августа по 5 октября каждую субботу с 09.00 до 15.00.
Такая «акция выходного дня» особенно удобна для работающих пенсионеров, испытывающих дефицит свободного времени.
Напоминаем также, что по вопросам пенсионного обеспечения в УПФР работает телефон «горячей» линии: 48-12-80.
© TagilCity.ru по информации Пенсионного фонда
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей