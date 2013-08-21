«Акция выходного дня»: в Пенсионном фонде теперь ведут приём и в конце недели

В рамках празднования Дня пенсионера Свердловской области Управление Пенсионного фонда в городе Нижнем Тагиле организует прием посетителей в выходные дни. Получить консультацию по вопросам назначения, перерасчета или доставки пенсии сможет любой желающий с 24 августа по 5 октября каждую субботу с 09.00 до 15.00.