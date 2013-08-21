Быть «Наедине со всеми». В Нижнем Тагиле открывается выставка мастера графики

Несмотря на то, что имя художника известно в городе, вниманию зрителей будет представлена его первая персональная выставка, приуроченная одновременно к юбилейной дате 75-лети со дня рождения и золотой свадьбе.

Николай Сергеевич Левченко родился 19 июля 1937 года. Художник в 1950-е годы учился у известного тагильского графика Михаила Васильевича Дистергефта в Народной студии при Дворце культуры НТМК, затем в Уральском училище прикладного искусства. Долгое время работал на НТМК художником-оформителем, участвовал в оформлении интерьера Музея боевой славы НТМК. Член Союза художников с 1982 года. Участник практически всех городских выставок, многих зональных и всесоюзных.

Художественный язык произведений Николая Левченко оригинален, его работы всегда узнаваемы на выставках. Для них характерна рукотворная наполненность каждого миллиметра листа, особый «нерв» в решении композиции, наполняющий произведения одновременно монументальностью и авторским сопереживанием. Николай Левченко – уникальный рисовальщик. Зачастую он использует простые материалы: карандаш, шариковую ручку, тушь. Его работы поражают особым видением, пристрастием к остро-образной, точной на духовном уровне передачей видимого. Творческий путь художника – это постоянный поиск новых технических приемов. Круг сюжетов Николая Левченко обширен: от пейзажа до политических и философских тем.

На выставке представлено более 100 работ художника. Выставка продлится до 7 октября.