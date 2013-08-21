В Европе официально регистрируют виртуальные деньги: новый способ отмывания денег

Напомним, что биткоин – виртуальная денежная валюта, полностью независимая от центральных банков, которая не регулируется и никак не связана с другими денежными единицами. Транзакции биткоинов могут проводиться анонимно, между компьютерами, смартфонами и планшетами, сообщает Europe 1. Для операций с данной валютой достаточно установить специальную программу. Чтобы получить деньги или конвертировать евро и доллары, необходимо перейти на специализированную платформу. Некоторые пользователи могут также пользоваться сервисом, который создает биткоины и распределяет их в случайном порядке.

Возникает интересный вопрос: какую роль играет такая валюта в общем денежном обороте? Биткоин – электронная валюта, завоевавшая свою популярность среди интернет-пользователей. Именно благодаря ускоренному росту ее стоимости, она получила международное признание. Все очень просто: юридическое существование этой единицы даст возможность налоговым органам сорвать куш, ведь до сегодняшнего дня все транзакции с биткоинами не облагались налогом. За продажу виртуальных единиц немецкое правительство потребует 25%. Помимо Германии, мысль об узаконивании биткоинов высказывают также Канада, США и Австралия. Однако вопрос о том, насколько прозрачными являются операции с данной валютой, остается открытым. Ведь вероятность отмывания денег, пиратства и проведения всевозможных операций через Bitcoin крайне высока комментирует ситуацию Тамара Касьянова, кандидат экономических наук.

Биткойн - полностью виртуальная валюта, но не только финансы могут быть исключительно сетевыми. Например, 3D-графика - товар исключительно виртуального использования, причем в последнее время очень популярный. Ведь снять фильм или даже качественный рекламный ролик с её помощью обойдется значительно дешевле, чем с использование традиционных спецэффектов. Именно по этой причине агенство по созданию 3d графики в Москве рекомендует обращаться именно к ним.