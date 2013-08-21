В Нижнем Тагиле начала работу Ассоциация председателей Советов и собственников жилья

19 августа состоялось заседание членов Совета Ассоциации, в котором приняли участие руководитель аппарата Администрации города Андрей Ленда, начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Валерий Кузьминых, заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Семин.

Открывая заседание, руководитель аппарата Администрации обратился к членам Ассоциации со словами благодарности за проявление гражданской инициативы в деле решения проблемных вопросов в сфере ЖКХ.

Глава города всегда открыт для диалога с общественностью. Общение на равных – основополагающий принцип работы Администрации в нынешних реалиях. Отрадно, что в нашем городе создано такое объединение, деятельность которого будет направлена на повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Как показывает практика, мнение жителей и общественности, является объективной информацией о деятельности обслуживающих организаций в жилищно-коммунальной сфере заявил Андрей Ленда.

В ходе заседания обсуждались основные направления деятельности Ассоциации, вопросы эффективного взаимодействия председателей многоквартирных домов с представителями муниципалитета, управляющих компаний, жильцов.

При поддержке Администрации и общественности, собственники жилых помещений многоквартирных домов смогут разрешать проблемные вопросы в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Напомним, что прием граждан в Ассоциации председателей Советов и собственников жилья в многоквартирных домах проводится на бесплатной основе еженедельно по средам с 13.00 до 16.00 в Центре общественных инициатив.