Жильцы в Нижнем Тагиле платят дважды: и за себя, и за офисы. Кто в этом виноват? (ФОТО)

Дело в том, что, оказывается, жильцы за свою горячую воду платят дважды: и за себя, и за нежилые помещения в доме, иным словами за офисы. Однако офисы в этом, в принципе, не виноваты. Поясним: в большинстве домов Нижнего Тагила традиционно присутствуют нежилые помещения, существование которых, вроде бы никого не смущает (и офисы, и магазины). Эти юридические лица платят за аренду помещений и энергозатраты (горячая вода, тепло, холодная), как полагается.

Они рассчитываются очень просто, напрямую имея договор с «Тагилэнерго», а дальше там соответственно по договору, исходя из тех ключевых моментов, которые прописаны, они и платят деньги по всем правилам рассказывает Владимир Евгеньевич, один из жильцов дома №17.

Заявление от жильца дома №17 по улице Папанина «о нарушениях в расчете»

Однако при перерасчете потребленных ресурсов появляется несправедливость: общее количество потребленной энергии распределяется на весь дом, вне зависимости от того, что есть жилые и нежилые помещения. По мнению жильцов, да и по логике, это не совсем правильно.

Есть счетчик, который посчитал всё необходимое на весь дом, включая юридические лица, а показания этого счетчика управляющая компания, ГЖИ и другие ответственные считают правильным распределять на всех жильцов дома, без юрлиц.

Ответ ГЖИ жильцам. «Нарушений в расчете нет»

Изучая информационную базу по данной проблеме, выяснилось, что специалисты, разъясняющие данную проблемы, предлагают в домах монтировать два прибора учета: для жилых и нежилых помещений соответственно. Однако здесь возникает вопрос, что делать, если в здании, где «по справедливости» уже установлены два специальных прибора учета, жилое помещение неожиданно для всех перевелось в нежилое? Опять возникает вопрос распределения затраченных офисом ресурсов. Таким образом, технический вопрос в Нижнем Тагиле отпадает.

Какой смысл разделения? Нет необходимости разделять счетчик, он очень просто устроен. Поскольку у нас сейчас есть показания по отоплению: мы рассчитываем отопление по квадратным метрам.

Нет необходимости в техническом решении. Нужно просто правильно обращаться с цифрами. Именно этот момент как раз и будоражит сознание, что цифры – вот они, пожалуйста, ими надо просто воспользоваться. А в Тагиле это делают из рук вон плохо, -- рассказывает Владимир Евгеньевич.

«Просьба пояснить» от жильцов в ГЖИ

Отметим нюанс, что УК не является официальным посредником в передаче энергии и ее оплаты. Договор на поставку ресурсов заключается между ресурсоснабжающей компанией и населением напрямую. Возникает необходимость налаживания не технической базы в домах, в городе (ведь это трудоемко и дорого), а установления правильной коммуникации между компаниями. Безвыходных ситуаций не бывает.

Возможен выход, но для этого необходимо пересмотреть способ общения ресурсоснабжающих организаций между собой, а для того, чтобы это все было возможно, необходимо внедрить программу, позволяющую данную информацию собирать (ее, кстати, мы разработали). Выход есть. Он в простом и четком подходе. То есть, на данный момент эти организации между собой вообще никак не общаются. Вообще. Они все берут с нас деньги – с меня, с вас, но между собой не взаимодействуют, не общаются. Им это не надо. А когда пытаешься в Государственной жилищной инспекции разобраться…

Про ГЖИ вообще отдельная история, хором говорят жильцы. В данной организации, которая призвана «защищать» население от жилищно-коммунальных недоразумений, на деле этого не делает. Единственный выход, который предлагают жильцам – идти в суд. «ГЖИ не работает. В принципе можно к ним не обращаться по этому поводу». Никто не защищает от произвола в Нижнем Тагиле. Для подтверждения этой теории Владимир Евгеньевич рассказывают такую ситуацию:

Приходят проверять горячую воду по заказу. Пришли специалисты ГЖИ, пришли люди от Тагилэнерго. Но прежде чем спуститься в подвал, между ними состоялся шутливый диалог:

– Ну что, успели воду сделать правильной температуры?

– Да, успели.

За 30 дней, как это полагается, все были информированы. Была установлена дата, и вечером перед датой они настроили воду необходимой температуры. А счетчики, которые стоят на соседних домах это зафиксировали: днём ранее была температура ниже 60 градусов, а в день проверки около 70-75 градусов. Хотя по СанПиН, вода должна быть не ниже 60 градусов, потому что в этой температуре не развиваются болезнетворные бактерии, вредные для здоровья граждан. В городе есть возможность заражения.

Такая ситуация по платежам, скорее всего, присутствует по всему городу, и она никуда не денется, говорит Владимир Евгеньевич. На примере дома №17 по улице Папанина активисты решили разобраться в ситуации, возможно, помочь в решении проблемы или, по крайней мере, настоять на развитии ее решения. Отметим, что на прием к Сергею Носову они не попали. «Выставили из Администрации, и заявление с пометками оставили. Вообще не факт, что с такими заметками мы к нему попадем. Хотя вопрос надо было поднимать еще до совещания по отопительному сезону».

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