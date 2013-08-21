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Жильцы в Нижнем Тагиле платят дважды: и за себя, и за офисы. Кто в этом виноват? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жильцы в Нижнем Тагиле платят дважды: и за себя, и за офисы. Кто в этом виноват? (ФОТО)

21 августа 2013, 15:20Общество
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