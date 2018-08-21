45 многоквартирных домов будут капитально отремонтированы в Нижнем Тагиле в 2019 году

Фонд капитального ремонта Свердловской области подыскивает подрядчика через площадку «РТС-тендер». Информация об электронном аукционе также размещена на официальном сайте государственных закупок.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 сентября 2018 года. Подрядчика определят путем электронного аукциона 27 сентября 2018 года.

Выполнить работы будет необходимо до декабря 2019 года.

Подрядчик должен будет сделать ремонт фасада, подвальных помещений, кровли, систем энерго, водо- и теплоснабжения.

Список домов, которые подлежат капремонту в 2019 году:

— Восточный проезд, 3 и 11.

— Липовый тракт, 3, 7, 13, 17, 23.

— Балакинская, 52.

— Высокогорская, 41.

— Вязовская, 4в, 32, 36.

— Газетная, 84. — Гвардейская, 6 и 34.

— Жуковского, 4 и 16.

— Землячки, 2.

— Индивидуальная, 17.

— Карла Маркса, 42, 75, 91, 93.

— Красноармейская, 163/40.

— Кузнецкого, 17/4.

— Кутузова, 15.

— Носова, 80.

— Октябрьской революции, 37.

— Пархоменко, 142.

— Победы, 29/1.

— Полярная, 16.

— Попова, 36 и 39.

— Правды, 3.

— Проезжая, 1.

— Тимирязева, 103.

— Учительская, 34.

— Хохрякова, 12, 14, 22а.

— Циолковского, 18 и 43.

— Черноморская, 94.