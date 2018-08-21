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#домахорошо
45 многоквартирных домов будут капитально отремонтированы в Нижнем Тагиле в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Bolee 3 tysyach mnogokvartirnyh domov podmoskovya otremontiruyut v tekuschem godu 1

45 многоквартирных домов будут капитально отремонтированы в Нижнем Тагиле в 2019 году

Сегодня, 20:14Общество
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