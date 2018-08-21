Благоустройство дворов в Нижнем Тагиле по программе-2018 завершится до 15 октября
Сегодня, 19:30Общество
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21 августа 2018 года временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев совершил объезд Ленинского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе объезда Владилав Пинаев посетил дворы по адресам: улица Мира, 33, Выйская, 31, Выйская, 54. Придомовые территории по адресам улица Мира, 33 и Выйская, 31 – участники программы по благоустройству на 2018 год. Двор по адресу улица Выйская, 54 должны благоустроить в период до 2020 года.
Работы по благоустройству двора на улице Мира планируют завершить до конца августа. Ремонт внутриквартальной территории на улице Выйская, 32 еще не начат. Но в соответствии с контрактом, работы должны закончиться до 15 октября.
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