Благоустройство дворов в Нижнем Тагиле по программе-2018 завершится до 15 октября

В ходе объезда Владилав Пинаев посетил дворы по адресам: улица Мира, 33, Выйская, 31, Выйская, 54. Придомовые территории по адресам улица Мира, 33 и Выйская, 31 – участники программы по благоустройству на 2018 год. Двор по адресу улица Выйская, 54 должны благоустроить в период до 2020 года.