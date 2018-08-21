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#домахорошо
Благоустройство дворов в Нижнем Тагиле по программе-2018 завершится до 15 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Благоустройство дворов в Нижнем Тагиле по программе-2018 завершится до 15 октября

Сегодня, 19:30Общество
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