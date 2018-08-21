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#домахорошо
Детдомовец и его соседи второй год живут с протекающей крышей в доме от СК «Тагил»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детдомовец и его соседи второй год живут с протекающей крышей в доме от СК «Тагил»

Сегодня, 13:25Общество
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