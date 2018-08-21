Детдомовец и его соседи второй год живут с протекающей крышей в доме от СК «Тагил»
В Нижнем Тагиле на 16 этаже новостройки по улице Смелянского, 2 с потолка бежит вода. Три семьи, в том числе воспитанник детского дома, неоднократно обращались в управляющую компанию по поводу ремонта. Дом еще находится на гарантии. Однако ответа от застройщика СК «Тагил» по срокам ремонта пока нет.
Весной 2017 года воспитанник детского дома получил ключи от квартиры в новом доме по улице Смелянского, 2. После урагана, который случился в начале июня 2017 года, квартиру Николая затопило.
В начале прошлого года я получил квартиру на 16 этаже в новом доме по улице Смелянского. Несколько лет назад я написал письмо нашему призеденту В.В.Путину. В письме я рассказал, что я сирота, и то, что в течении 6 лет я не могу получить квартиру. Через некоторое время администрация нашего города по приказу Путина мне выдала квартиру. Я был очень рад, пока не начались проблемы. В июне прошлого года во время урагана мою квартиру просто затопило, с потолка бежала вода,пожаловался редакции TagilCity.ru житель дома Николай.
На фото, которые предоставил Николай, видны подтеки от воды на потолке и на стене по шву.
С этой проблемой я обращался в управляющую компанию, обслуживающую наш дом. На что мне отвечали, что крышу ремонтируют, но почему-то всегда ремонт проводили не в том месте, где течет, и ситуация с протечкой крыши повторялась. После каждого дождя я просто «плаваю» у себя в квартире, сетует Николай.
Редакция TagilCity.ru обратилась в управляющую компанию «Тагил», которая обслуживает Смелянского, 2. В управляющей компании подтвердили, что в этом доме есть проблемы с протеканием крыши. Дом строила СК «Тагил», и он еще находится на гарантии.
Действительно, заявления от собственника квартиры, в которой с потолка бежала вода, поступали. В мае этого года мы уже отправляли в строительную компанию заявление и акт о затоплении этой квартиры. Как было указанно в акте осмотра, данная проблема возникла уже в сентябре 2017 года. Вот, еще нашла акт от апреля 2017 года, в котором указанно, что от таяния снега промок потолок в коридоре. Наша управляющая компания заявления и акты осмотров отправляет в строительную компанию «Тагил», так как дом еще находится на гарантии. Вопросами по гарантийному ремонту занимается заместитель директора по капитальному строительству Олег Кошелев,пояснили в управляющей компании.
Заместителем директора по капитальному строительству СК «Тагил» является Олег Кошелев. По контактным телефонам в открытых источниках на звонки редакции никто не ответил. Оперативный комментарий от Олега Кошелева из строительной компании «Тагил» получить не удалось.