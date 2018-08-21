Детдомовец и его соседи второй год живут с протекающей крышей в доме от СК «Тагил»

Весной 2017 года воспитанник детского дома получил ключи от квартиры в новом доме по улице Смелянского, 2. После урагана, который случился в начале июня 2017 года, квартиру Николая затопило.

В начале прошлого года я получил квартиру на 16 этаже в новом доме по улице Смелянского. Несколько лет назад я написал письмо нашему призеденту В.В.Путину. В письме я рассказал, что я сирота, и то, что в течении 6 лет я не могу получить квартиру. Через некоторое время администрация нашего города по приказу Путина мне выдала квартиру. Я был очень рад, пока не начались проблемы. В июне прошлого года во время урагана мою квартиру просто затопило, с потолка бежала вода,пожаловался редакции TagilCity.ru житель дома Николай.

На фото, которые предоставил Николай, видны подтеки от воды на потолке и на стене по шву.

С этой проблемой я обращался в управляющую компанию, обслуживающую наш дом. На что мне отвечали, что крышу ремонтируют, но почему-то всегда ремонт проводили не в том месте, где течет, и ситуация с протечкой крыши повторялась. После каждого дождя я просто «плаваю» у себя в квартире, сетует Николай.

Редакция TagilCity.ru обратилась в управляющую компанию «Тагил», которая обслуживает Смелянского, 2. В управляющей компании подтвердили, что в этом доме есть проблемы с протеканием крыши. Дом строила СК «Тагил», и он еще находится на гарантии.

Действительно, заявления от собственника квартиры, в которой с потолка бежала вода, поступали. В мае этого года мы уже отправляли в строительную компанию заявление и акт о затоплении этой квартиры. Как было указанно в акте осмотра, данная проблема возникла уже в сентябре 2017 года. Вот, еще нашла акт от апреля 2017 года, в котором указанно, что от таяния снега промок потолок в коридоре. Наша управляющая компания заявления и акты осмотров отправляет в строительную компанию «Тагил», так как дом еще находится на гарантии. Вопросами по гарантийному ремонту занимается заместитель директора по капитальному строительству Олег Кошелев,пояснили в управляющей компании.