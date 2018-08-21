Дмитрий Патрушев высоко оценил достижения Орловой во Владимирской области

Как пишет издание «Губерния», главные принципы Орловой - технологичность и агрессивная экспансия внешних рынков. Обстановка в отрасли изменилась в положительную сторону за последние пару лет: в 2017 году производство товаров продовольственной корзины возросло на 9%.

Орлова отметила, что улучшение в данной сфере были достигнуты благодаря увеличению поголовья скота, а также улучшению показателей производительности и повышению генетического потенциала разводимого скота. В 2017 году показатели количества надоя молока с одной коровы возрасти на 7% по сравнению с показателями за 2016 год, что позволило области стать лучшим регионом в России. В ЦФО среди областей с похожим климатом Владимирская область заняла лидирующую строчку.

Светлана Орлова не собирается расслабляться. Конкуренция увеличивается, и чтобы поддерживать стабильные показатели прироста нужно и дальше совершенствовать технику, модернизировать производство, и уменьшать себестоимость, сохраняя показатели качества продукта на высшем уровне.

На данный момент регион полностью обеспечен мясом кроликов, овец и индейки. Также были отмечены рекордные показатели урожая зерна: в 2017 году было собрано 233 тонны зерна. Это самый крупный урожай за 15 лет.

Отмечается, что в структуре экспорта Владимирской области на лидирующих строчках располагается товар с высокой добавленной стоимостью, что отличает ее от других субъектов РФ, которые также специализируются на экспорте сырья.