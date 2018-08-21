Евросеть на Урале отдаст 100 тыс. за неисполнение закона о противодействии коррупции
Сегодня, 08:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области ООО «Евросеть-Ритейл» оштрафована на 100 тыс. рублей за то, что не сообщила о приеме на работу бывшего госслужащего.
Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В один из филиалов ООО «Евросеть-Ритейл» на работу был принят сотрудник, который раньше работал в отделении МВД по Тугулымскому району.
О том, что на работу был принят экс-госслужащий, фирма должна была сообщить в течение 10 дней по последнему месту его работы.
После возбуждения административного производства и передачи дела в суд фирма была оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение российского законодательства о противодействии коррупции.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей