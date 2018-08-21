Евросеть на Урале отдаст 100 тыс. за неисполнение закона о противодействии коррупции

В один из филиалов ООО «Евросеть-Ритейл» на работу был принят сотрудник, который раньше работал в отделении МВД по Тугулымскому району.

О том, что на работу был принят экс-госслужащий, фирма должна была сообщить в течение 10 дней по последнему месту его работы.