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Крыша ДК «Химик» в Красноуральске протекла после ремонта за 11 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Крыша ДК «Химик» в Красноуральске протекла после ремонта за 11 млн рублей

Сегодня, 06:00Общество
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