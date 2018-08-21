Крыша ДК «Химик» в Красноуральске протекла после ремонта за 11 млн рублей

Сотрудники ДК рассказали, что ремонт проводился зимой и окончательно завершился в начале 2018 года. Крыша начала протекать, как только снег сошел.

Побелка покрылась плесенью, заливает кухню, библиотеку, танцевальный зал — там куски потолка детям падают прямо на голову. Потолок облицован плиткой из окрашенного силикатного стекла, и эти куски сыплются вниз,пояснили в ДК.

Также работники «Химика» рассказали, что боятся, что произойдет короткое замыкание, поскольку розетки промокли.

Деньги на ремонт были выделены администрацией Красноуральска и Министерством культуры Свердловской области.