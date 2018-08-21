Крыша ДК «Химик» в Красноуральске протекла после ремонта за 11 млн рублей

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В красноуральском ДК «Химик» после капремонта, на который было выделено 11,54 млн рублей, начала протекать крыша.
Сотрудники ДК рассказали, что ремонт проводился зимой и окончательно завершился в начале 2018 года. Крыша начала протекать, как только снег сошел.
Побелка покрылась плесенью, заливает кухню, библиотеку, танцевальный зал — там куски потолка детям падают прямо на голову. Потолок облицован плиткой из окрашенного силикатного стекла, и эти куски сыплются вниз,пояснили в ДК.
Также работники «Химика» рассказали, что боятся, что произойдет короткое замыкание, поскольку розетки промокли.
Деньги на ремонт были выделены администрацией Красноуральска и Министерством культуры Свердловской области.
Как сообщает URA.RU, работники дворца культуры отметили, что у директора фирмы, которая занималась ремонтом, такая же фамилия, как у мэра города.
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