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#домахорошо
Николай Малых награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Николай Малых награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью»

Сегодня, 16:10Общество
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