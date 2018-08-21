Николай Малых награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью»

Уральский промышленник, возглавлявший с 1997 по 2007 год «Уралвагонзавод», награжден за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области, сообщили в Департаменте информполитики региона.

На заводе Николай Малых трудился с 1966 года. Трудовой путь начал с должности слесаря-инструментальщика.

В 1991 году стал руководителем компании «Тагилснаб». С 1997 года являлся руководителем «Уралвагонзавода».