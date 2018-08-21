Николай Малых награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью»
Бывший руководитель «Уралвагонзавода» Николай Малых получил награду – знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.
Уральский промышленник, возглавлявший с 1997 по 2007 год «Уралвагонзавод», награжден за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области, сообщили в Департаменте информполитики региона.
На заводе Николай Малых трудился с 1966 года. Трудовой путь начал с должности слесаря-инструментальщика.
В 1991 году стал руководителем компании «Тагилснаб». С 1997 года являлся руководителем «Уралвагонзавода».
На сегодняшний день экс-глава «Уралвагонзавода» является президентом Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, председателем регионального отделения Союза машиностроителей России, членом экспертного Совета по проблемам законодательного обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса при Председателе Совета Федерации.