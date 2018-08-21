Памятник с 5000-летней историей уничтожают под Екатеринбургом

Строители вырубили лес внутри охранной зоны, метки которой свалены на несколько километров. Нарушители, которые разбирают горы вокруг памятника на щебень, имеют все необходимые лицензии.

Уничтожены все метки границы территории памятника. Уничтожена растительность в зоне охраняемого ландшафта. Раздроблены камни. Появились свежие сколы на самом памятнике. Лес уничтожен на многие километры вокруг, до самого горизонта. Методы и размах вырубки рождают опасения, что памятник скоро будет взорван на щебень, сообщила краевед Ольга Шевченко.